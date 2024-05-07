«Миннесота» снова обыграла «Денвер» и повела в серии 2-0

«Миннесота» на выезде уже во второй раз обыграла «Денвер». В Денвере (штат Колорадо, США) завершился второй матч полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз».
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