Владимир Якушев обозначил ключевые приоритеты ЕР в весеннюю сессию

Партия представила итоги законодательной работы по ключевым направлениямКак сообщает сайт партии "Единая Россия", партия представила итоги законодательной работы по ключевым направлениям Приоритетами «Единой России» в весеннюю сессию оставались последовательная поддержка СВО, её участников и их семей, а также реализация народной программы, сказал врио секретаря Генсовета Владимир Якушев на брифинге по итогам сессии.