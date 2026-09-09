Frontiers: ученые проследили за мозгом во время моральной дилеммы

Итальянские исследователи из Католического университета Святого Сердца выяснили, как человеческий мозг нейрофизиологически реагирует на неразрешимые моральные дилеммы.
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