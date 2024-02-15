Baza: актера Андрея Пакалова могли избить, перепутав с ЛГБТ-активистом

В Москве избили актера и модель Андрея Пакалова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Канал утверждает, что Пакалова могли избить, перепутав с ЛГБТ-активистом - 12 февраля он вышел покурить у подъезда в меховой шубу из волка, лисы и бобра.