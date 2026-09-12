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Цены на бензин в России 2026 выросли на 21%, АИ-92 и АИ-95

Цены на бензин в России 2026 выросли на 21%, АИ-92 и АИ-95

Цены на бензин в России в 2026 году продолжают заметно опережать общую инфляцию. По последним данным Росстата, с начала года автомобильный бензин подорожал на 21,16%, тогда как общая инфляция за тот же период составила 4,72%.

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