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Курбан Омаров заявил, что Ксения Бородина втайне от него крестила дочь Теону

Курбан Омаров заявил, что Ксения Бородина втайне от него крестила дочь Теону

На днях Ксения Бородина крестила младшую дочь Теону. Как выяснилось, телеведущая организовала все в тайне от бывшего мужа и отца ребенка — Курбана Омарова.

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