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Происшествия

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В Самарской области к штрафу в 360 тысяч рублей приговорен мужчина, задержанный полицейскими за мошенничество в отношении родственника

В Самарской области к штрафу в 360 тысяч рублей приговорен мужчина, задержанный полицейскими за мошенничество в отношении родственника

В сентябре 2024 года в дежурную часть ОМВД России по Волжскому району обратился мужчина с просьбой привлечь к уголовной ответственности родственника, оформившего на имя заявителя кредит в размере 350 тысяч рублей.

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