Менеджер Абдрахманов назвал примерные сроки возвращения Жалгаса в UFC: «Жалгас в октябре-ноябре готов подраться»

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Менеджер Жалгаса Жумагулова Саят Абдрахманов рассказал о дальнейших планах бойца и возможном бою с Джефом Молиной:«Молина не против, матч-мейкеров поставили в курс.