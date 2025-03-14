«Ланцет» сжег немецкую самоходку PzH 2000 ВСУ

/mediafiles/2025/03/Arta-2.mp4 Дрон «Ланцет» Х-51 сжигает немецкую САУ PzH 2000 (с) Кадры канала «Южный рубеж» Военнослужащие группировки войск «Юг» российской армии на северском направлении обнаружили и уничтожили с помощью дрона «Ланцет» немецкую самоходную гаубицу PzH 2000.
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