На Алтае не пустили на прилавки опасную партию клубники из Кыргызстана

В 700 кг ягод нашли западного цветочного трипса Опасного вредителя не пустили на российские прилавки: на Алтае пресекли реализацию зараженной партии ягод.
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