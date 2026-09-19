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На Алтае не пустили на прилавки опасную партию клубники из Кыргызстана

На Алтае не пустили на прилавки опасную партию клубники из Кыргызстана

В 700 кг ягод нашли западного цветочного трипса Опасного вредителя не пустили на российские прилавки: на Алтае пресекли реализацию зараженной партии ягод.

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