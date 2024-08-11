Егорян об Олимпиаде в Париже: «Не слежу. У меня и здесь дел по горло»

– Следите за Олимпиадой? – Не слежу. У меня и здесь дел по горло. – Как относитесь к российским спортсменам, отправившимся в качестве нейтральных спортсменов на Олимпиаду? – Замечательно отношусь, – сказал двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях.