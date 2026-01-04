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ЧМ-2026. 1/4 финала. Франция — Марокко. Прямая трансляция: смотреть онлайн

ЧМ-2026. 1/4 финала. Франция — Марокко. Прямая трансляция: смотреть онлайн

9 июля на чемпионате мира по футболу стартует стадия 1/4 финала.9 июля на чемпионате мира по футболу стартует стадия 1/4 финала.

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