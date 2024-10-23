Группа неизвестных атаковала турецкий оборонный центр в Анкаре — гремит стрельба, убита охрана. В центре турецкой аэрокосмической промышленности в Анкаре прогремел взрыв у главного входа, затем его атаковали вооруженные люди, началась стрельба.