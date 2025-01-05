Железнодорожный мост обрушился под поездом с химикатами в США

Один из вагонов с карбамидом упал в реку, его содержимое могло попасть в воду.Эстакадный железнодорожный мост через реку Мэри в штате Орегно, США, обрушился в момент, когда по нему проходил грузовой состав.
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