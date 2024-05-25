Стало известно когда в России внедрят беспилотные автомобили

Широкое внедрение беспилотных автомобилей на отечественных дорогах может начаться через 5 лет. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на международном фестивале по кибербезопасности Positive Hack Days.
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