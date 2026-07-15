Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 427 подписчиков

Ученые раскрыли тайну черепов у ворот древнего китайского города

Ученые раскрыли тайну черепов у ворот древнего китайского города

Анализ древней ДНК жителей города Шимао на севере Китая помог ученым уточнить происхождение населения, восстановить семейные связи и выявить особенности ритуальных жертвоприношений, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии