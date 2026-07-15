Ученые раскрыли тайну черепов у ворот древнего китайского города

Анализ древней ДНК жителей города Шимао на севере Китая помог ученым уточнить происхождение населения, восстановить семейные связи и выявить особенности ритуальных жертвоприношений, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.
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