По брюссельскому счету: можно ли засудить европейцев за передачу российских денег Украине

SI

Sergey Ivanov

Да, нас обокрали. Но если кто- то наивно будет искать здесь происки Запада- тот ошибется! Наши деньги сначала украли у России, а значит, у всех нас, наши дорогие Эффективные Менеджеры. Иначе чем объяснить, что наши деньги оказались на том самом Западе, в тех самых странах НАТО, с которым мы вроде как воюем? И только потом господа Цивилизованные украли их у наших олигархов. Ну, а если так- то вместо того, чтобы подавать на господ европейцев в европейский же суд, неплохо было бы привлечь к суду российскому нашу теплую компанию олигархов и спросить у них, что делали наши деньги в западных банках? Почему они не превратили их в новые заводы, патенты, технологии...? Ну, а когда выяснится (а это выяснится!) что господа и не думали работать на Россию и что их Родина совсем в другом месте- то они вполне заслужили Высшую Меру Социальной Защиты! Именно так назывался расстрел на заре Советской власти.