По шпалам: из Челябинска в Ташкент возобновят прямой поезд

Беспересадочные вагоны до столицы Узбекистана войдут в состав "Челябинск-Оренбург".В первый рейс 17 декабря отправится поезд № 55/306 — 305/56 "Челябинск — Оренбург", в составе которого будут беспересадочные вагоны до Ташкента (Узбекистан).