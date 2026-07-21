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Врач Шуппо предупредила, что курение истощает иммунные клетки

Врач Шуппо предупредила, что курение истощает иммунные клетки

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо сообщила, что обычные и электронные сигареты одинаково вредят организму и ускоряют истощение иммунных клеток, сообщает RT.

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