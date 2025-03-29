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Царьград

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Вашингтон стремится к контролю над природными ресурсами Украины: $120 млрд сделка

Вашингтон стремится к контролю над природными ресурсами Украины: $120 млрд сделка

Новое соглашение о природных ресурсах может поставить Украину в зависимость от США. The Times сообщает, что Киев становится "вассалом" Вашингтона, а проект сделки требует от Украины компенсации за помощь в размере более 120 миллиардов долларов.

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