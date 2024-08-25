Политика как он...
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Политика как она есть

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    Такие не имеют права на жизнь. Пристрелить как бешеную собаку, или лучше повесить и не снимать, пока высохнет.Спецназ «Ахмат» п...
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В Греции опасаются тяжелых последствий для Европы из-за атак на Курскую АЭС

В Греции опасаются тяжелых последствий для Европы из-за атак на Курскую АЭС

Попытки Киева нанести удар по Курской АЭС могут обернуться крайне тяжелыми последствиями для Европы, радиоактивное облако не будет делать различий между странами и народами.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Ну и что с того? Англосаксы всполошились, вызвали &quot;на ковер&quot; просроченного клоуна и сделали ему &quot;Ай-яй-яй&quot;? Да ничуть! Потому что два самых ярых закоперщика русофобских действий планируют остаться вдалеке от трагедии, они оба за морями. Их уверенность в своей безнаказанности  и наглость потрясает.  Забыли, как Черчилль клянчил у Сталина помощи в войне с Гитлером ( которого они же и стимулировали в &quot;походе на Восток&quot;. Две страны - подлянки играют с огнем, который их в итоге может сжечь. Не понимают, тупые.
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