Попытки Киева нанести удар по Курской АЭС могут обернуться крайне тяжелыми последствиями для Европы, радиоактивное облако не будет делать различий между странами и народами.
В Греции опасаются тяжелых последствий для Европы из-за атак на Курскую АЭС
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонтий Букштейн
Ну и что с того? Англосаксы всполошились, вызвали "на ковер" просроченного клоуна и сделали ему "Ай-яй-яй"? Да ничуть! Потому что два самых ярых закоперщика русофобских действий планируют остаться вдалеке от трагедии, они оба за морями. Их уверенность в своей безнаказанности и наглость потрясает. Забыли, как Черчилль клянчил у Сталина помощи в войне с Гитлером ( которого они же и стимулировали в "походе на Восток". Две страны - подлянки играют с огнем, который их в итоге может сжечь. Не понимают, тупые.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии