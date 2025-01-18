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Крещение 2025: когда идти в церковь, как подготовиться к обряду и кому запрещено окунаться в прорубь

Крещение 2025: когда идти в церковь, как подготовиться к обряду и кому запрещено окунаться в прорубь

В ночь с 18 на 19 января православные отмечают Крещение Господне. По церковной традиции, в этот день и накануне — в Крещенский сочельник, освящается вода.

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