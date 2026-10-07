Сева — московский кот, который перевернул все представления о долголетии: как 21-летний питомец побеждает неизлечимый диагноз

Представьте: ваш домашний любимец отмечает юбилей, которого не отмечает ни один другой кот в Москве. А то и в стране! Речь идет о Севе — пушистом долгожителе, которому уже 21 год и 3 месяца.
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