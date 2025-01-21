📹❗️Экипаж Су-34НВО "обнулил" крупное сосредоточение техники и пехоты ВСУ, расположенное в ангарах близ урочища Харловое под Мартыновкой.
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📹❗️Экипаж Су-34НВО "обнулил" крупное сосредоточение техники и пехоты ВСУ, расположенное в ангарах близ урочища Харловое под Мартыновкой.