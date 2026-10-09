❕Аксёнов: Самый простой способ связи — когда чиновники сами приходят к крымчанам Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что представители власти должны с определённой периодичностью лично появляться в жилых районах, на улицах и в частном секторе.
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