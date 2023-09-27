Автор: Александр Дугин Надо провести ментальный эксперимент и представить себе, что еще - кроме нанесения ядерного удара - может сделать нам плохого, воюющий с нами Запад? Какие санкции наложить? Кого выслать? Как унизить? Откуда выгнать? Чего лишить? (Ядерный удар мы не рассматриваем, его не нанесут, а если нанесут, то дальше будет всё равно, поскольку и мы нанесем.
Порвать с цивилизацией смерти
Комментарии
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Владимир Соловьев
Госпожа Нарочницкая в телепередаче Никонова высказала иное своё мнение: Германия стала главной жертвой американской политики в Европе. Не Россия, потерявшая 27 млн. жизней в ВОВ и сейчас теряющая лучшую часть нашего народа на войне, развязанной антихристом - Америкой и преданных двумя бесами горбачёвым и едьциным.
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10 час.
Elena Dmitrieva
Согласна с автором. Мягкая политика, рассчитанная на то, что мир оценит нашу порядочность, это ничто иное, как слабость. Не оценит мир, да и пора уже перестать ориентироваться на чужое мнение.
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9 час.
Владимир Аверков
Россия прекрасно развивалась и без запада....пока Пётр не стал рваться недуром через окно...хотя были и двери...
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9 час.
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