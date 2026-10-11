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Царьград

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Батюшка пояснил, что ведёт к греху, если "стопочку сам Бог велел"

Батюшка пояснил, что ведёт к греху, если "стопочку сам Бог велел"

Представители духовенства дали исчерпывающий ответ на один из самых народных вопросов о допустимой грани употребления спиртного для верующего человека.

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