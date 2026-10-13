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Мама Данилы Плужникова не хотела, чтобы сына ассоциировали с болезнью — только с музыкой

Мама Данилы Плужникова не хотела, чтобы сына ассоциировали с болезнью — только с музыкой

Есть кадры, которые о победе Данилы Плужникова в «Голосе. Дети» повторяют чаще всего: сцена, песня «Я свободен» — и Дмитрий Нагиев, который выносит тринадцатилетнего певца на руках.

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