Те кто говорят, что с притоком в Европарламент правых сил понизится поддержка Киева, пусть посмотрят на премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая на швейцарском саммите угрожала «заставить Россию сдаться».
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