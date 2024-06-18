Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Экс-гауляйтер Луганщины: «Премьерша Италии – наша! Ультраправая дочь неонацистки!»

Экс-гауляйтер Луганщины: «Премьерша Италии – наша! Ультраправая дочь неонацистки!»

Те кто говорят, что с притоком в Европарламент правых сил понизится поддержка Киева, пусть посмотрят на премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая на швейцарском саммите угрожала «заставить Россию сдаться».

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