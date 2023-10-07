17 экзотических змей из московского Центра реабилитации животных переданы в Ленинградский зоопарк

Змей находили на улицах, в домах Москвы и передавали в Центр.17 экзотических змей из московского Центра реабилитации диких животных переданы Ленинрадскому зоопарку, животных находили на улицах, в домах Москвы и передавали в Центр, сообщает АГН Москва.
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