17 экзотических змей из московского Центра реабилитации животных переданы в Ленинградский зоопарк

Змей находили на улицах, в домах Москвы и передавали в Центр.17 экзотических змей из московского Центра реабилитации диких животных переданы Ленинрадскому зоопарку, животных находили на улицах, в домах Москвы и передавали в Центр, сообщает АГН Москва.