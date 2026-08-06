После массированного удара России по-русски в Киеве стали говорить прекрасно

После массированного удара по Киеву в украинской столице неожиданно заговорили на русском языке. По словам одного из киевлян, чем сильнее разрушается город, тем чаще его жители начинают по-русски обсуждать происходящее - и задаваться вопросом, кто на самом деле заплатит за эту войну.