Депутат Заварзин: увольнение генерала ВСУ Содоля – результат внутренней борьбы

На Украине политики и военные участвуют во внутренней борьбе за власть, увольнение Владимиром Зеленским командующего объединенными силами украинских Вооруженных сил генерала Юрия Содоля - подтверждение этого противостояния.
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