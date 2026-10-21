На Ямале обновили условия получения жилищного капитала молодой семьи. Изменения касаются условия о подтверждении постоянного проживания семьи в России не менее 20 лет.
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Надо это вводить по всей России, но родичей трудовых мигрантов сюда не пускать, а ранее приехавших - депортировать!