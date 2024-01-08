Россиянам сообщили об увеличении почти всех социальных выплат

С 1 февраля 2024 года в России будут проиндексированы практически все социальные выплаты и пособия, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб «Ленте.
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