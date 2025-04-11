Мультсериал «Мальчик-Дельфин»

В бескрайних просторах океана, где волны напевают тысячелетние мелодии, а солёный ветер зовёт в путь, разворачивается удивительная история о мальчике, чья судьба неразрывно связана с морскими глубинами! Каждый день оборачивается для Мальчика-Дельфина новым приключением.
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