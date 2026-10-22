В ОМВД России «Тамбовский» по факту незаконной рубки деревьев возбуждено уголовное дело по части второй статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».
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