«Их существование – историческая ошибка»: Румыния делает еще один шажок к поглощению Молдавии

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что поддерживает поглощение Молдавии. В интервью телеканалу DC News заявил, что существование Молдавии является «исторической ошибкой», а ее поглощение возможно как в формате евроинтеграции, так и другими путями.
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