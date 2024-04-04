Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 087 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Пока всё хорошо, но время покажет, не доверяю я Корейцам.Ай-яй-яй! Россия ...
  • Алексей Сафронов
    Неужели закончился летаргический сон нашего президента или автор "ай-яй-яй" склонен принимать желаемое за действитель...Ай-яй-яй! Россия ...
  • Виталий Кузнецов
    Га-Га-Га   уезжайте и скорее!!! Попутного ветра!!!"Мы все уедем!": ...

«Их существование – историческая ошибка»: Румыния делает еще один шажок к поглощению Молдавии

«Их существование – историческая ошибка»: Румыния делает еще один шажок к поглощению Молдавии

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что поддерживает поглощение Молдавии. В интервью телеканалу DC News заявил, что существование Молдавии является «исторической ошибкой», а ее поглощение возможно как в формате евроинтеграции, так и другими путями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх