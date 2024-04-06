Путин подписал закон, запрещающий педофилам посещать школы и детские площадки

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон запрещающий лицам, осужденным за преступления против половой неприкосновенности детей, доступ на территории детских образовательных учреждений, детских игровых и спортивных площадок.
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