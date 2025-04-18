Россиян ждет укороченный рабочий день 30 апреля

Россиян ждет укороченный рабочий день в среду, 30 апреля. Об этом сообщает РИА Новости. В публикации отмечается, что это связано с тем, что четверг, 1 мая, — нерабочий праздничный день, зафиксированный в Трудовом кодексе.
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