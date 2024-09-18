Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон: «Будущее обновление поможет Cardano обогнать по скорости сеть Solana»

Чарльз Хоскинсон, основатель Cardano, рассказал, что компания Input Output Global (IOG) ведет работу над обновлением протокола Ouroboros Leios направленным на существенное повышение скорости сети Cardano.
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