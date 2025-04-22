Прогноз погоды в Крыму на 22 апреля В Симферополе +19 и небольшой дождь В Севастополе +15 и малооблачноВ Евпатории +16 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +16 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +19 и облачно с прояснениямиВ Ялте +14 и небольшой дождьВ Алуште +15 и небольшой дождьВ.