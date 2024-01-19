Ковальчук о поражении "Спартака" от "Авангарда": мы не сдали тест

Нападающий московского "Спартака" Илья Ковальчук прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от омского "Авангарда", отметив, что команда будет делать выводы, передает ТАСС.
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