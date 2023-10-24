Куда можно слетать жителям Алтайского края на осенние каникулы 2023 с ребенком?

Если отдых на Алтае вам не подходит, расскажем, куда можно отправиться с вылетом из Барнаула (и не только) До осенних каникул осталось меньше недели, однако при желании еще можно успеть собрать чемодан и улететь с детьми на отдых.
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