Карякин: Русофобы в ФИДЕ никуда не делись. Верните нам флаг и гимн на соревнованиях

Заявление ФИДЕ о возможности допуска шахматистов из России и Белоруссии к командным юношеским соревнованиям и возвращении остальных спортсменов не означает, что в Международной шахматной федерации закончились русофобы – они там остались и на руководящих должностях.
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