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В Архангельской области закупят 14 квартир для медицинских специалистов

Это одна из мер поддержки медицинских специалистов, которые работают на привлечение и закрепление медиков в регионеЭто одна из мер поддержки медицинских специалистов, которые работают на привлечение и закрепление медиков в регионе— С 2021 года мы приобрели 54 квартиры в разных муниципальных образованиях региона.

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