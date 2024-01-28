В Архангельской области закупят 14 квартир для медицинских специалистов

Это одна из мер поддержки медицинских специалистов, которые работают на привлечение и закрепление медиков в регионеЭто одна из мер поддержки медицинских специалистов, которые работают на привлечение и закрепление медиков в регионе— С 2021 года мы приобрели 54 квартиры в разных муниципальных образованиях региона.