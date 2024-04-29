Арест замминистра обороны Иванова — те самые решительные действия, которых так ждали на фронте и в тылу Задержания в высших эшелонах власти всегда вызывают особый ажиотаж, но арест замминистра обороны в воюющей стране – это тем более сенсация.
Хорошо пошло
Комментарии
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Семен Борисов
Не верится что Воробьёв был не в курсе дел Стригунковой!!!А она потянет его за собой на первом допросе!!!Скоро будем прощаться со всеми негодяями!!!Слава господу!
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18 час.
Татьяна Кибишева
Запретить все диаспоры, независимо от национальной принадлежности, никаких национальных образований.
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14 час.
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