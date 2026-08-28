The (Un)importance of the Battle of Tours

Editor’s note: This is the first article in a new occasional series featuring battles that just didn’t matter, may look important, but in fact had negligible strategic or political effects or were absurd, anticlimactic, or structurally irrelevant to the wars they were part of.
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