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Регионы России

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Янник Синнер пропустит US Open из-за травмы колена

Янник Синнер пропустит US Open из-за травмы колена

Сейчас Янник проходит недельный курс лечения в клинике в Турине. Ожидается, что он сможет вернуться в тур на турнирах в Пекине и Шанхае в конце сентября.

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