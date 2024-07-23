RS: ЕС серьёзно задумается о переговорах по Украине при Трампе

Евросоюз будет вынужден серьёзно задуматься о том, как завершить вооружённый конфликт на Украине путём переговоров, если на президентских выборах в США победит бывший американский глава Дональд Трамп, пишет Responsible Statecraft.
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