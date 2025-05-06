«Чувствует себя лучше!»: Вучич выписан, но поедет ли он на парад 9 мая? Ответов нет

Алексей Тан

Бздит ваш зеленский,.... а Вучичу, приходится о безопасности и интересах, СВОЕГО населения думать!.... бомбежки и удары в спину, вашим КЛОНОМ... как там их зовут, которые, нацистам служили и служат... не дают ездить на праздники.