ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Чувствует себя лучше!»: Вучич выписан, но поедет ли он на парад 9 мая? Ответов нет

«Чувствует себя лучше!»: Вучич выписан, но поедет ли он на парад 9 мая? Ответов нет

БлокнотРУ Президент Сербии чувствует себя лучше после выписки из больницы, но его участие в Параде Победы в Москве остаётся под вопросом — официальных заявлений пока нет.

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Комментарии
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Евгений Рудаков
Дипломатический ход храброго Вуч-ча-ча-ча!.. называется по народному, - забздел. Евг. Р-р.
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17 час.
Алексей Тан
Бздит ваш зеленский,.... а Вучичу, приходится о безопасности и интересах, СВОЕГО населения думать!.... бомбежки и удары в спину, вашим КЛОНОМ... как там их зовут, которые, нацистам служили и служат... не дают ездить на праздники.
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17 час.
Александр Хироников
А Вы просто ПУК-НУ-ЛИ!
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13 час.
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